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Кабмин продолжит снижать административную нагрузку на бизнес

Кабмин продолжит снижать административную нагрузку на бизнес

Правительство продолжает работать над снижением административной нагрузки на бизнес, сказал кандидат на должность вице-премьера и руководителя Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко на пленарном заседании Госдумы 13 мая.

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