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Царьград

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Тарифы ЖКХ взлетят снова уже в октябре. 22% в квитанции — это еще не предел

Тарифы ЖКХ взлетят снова уже в октябре. 22% в квитанции — это еще не предел

Осень 2026 года принесёт жителям России неприятный сюрприз: с 1 октября платежки за квартиру сильно вырастут.

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