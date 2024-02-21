В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлен приезжий, уличенный в краже

Следственным отделением ОМВД России по Успенскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего ранее судимого приезжего из республики Армении, временно проживающего в селе Успенском, по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 167 УК РФ «Кража» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».