Президент АТОР Мурадян: в выдаче мультишенгена чаще отказывают Греция и Испания

Россиянам стали намного чаще отказывать в выдаче шенгенской визы. Мультишенген чаще всего не выдают Греция и Испания, сообщил президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с «Национальной службой новостей».
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