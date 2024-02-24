Преддверие весны…

Вик Норд

Россия ПОКА проигрывает в этом плане ТАКТИЧЕСКИ,а в стратегическом будущем,мы еще посмотрим чьи жизни важны в Америке(и не только В США),а что Там начнётся,в не сомневается даже Такер Карлсон.Но Россия справится с ОЧЕРЕДНОЙ смутой(опять украинской,опять мутят поляки...),а вот чем кончится ЭТО в Америке,не знает никто,точнее знают,не видят глубины падения... .