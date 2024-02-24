Прошедший год подтвердил вывод, сделанный одним из китайских политиков: мир расшевеливается. Многое из того, что десятилетиями вписывалось в политическую логику, утрачивает даже формальную предсказуемость.
Преддверие весны…
Комментарии
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Вик Норд
Россия ПОКА проигрывает в этом плане ТАКТИЧЕСКИ,а в стратегическом будущем,мы еще посмотрим чьи жизни важны в Америке(и не только В США),а что Там начнётся,в не сомневается даже Такер Карлсон.Но Россия справится с ОЧЕРЕДНОЙ смутой(опять украинской,опять мутят поляки...),а вот чем кончится ЭТО в Америке,не знает никто,точнее знают,не видят глубины падения... .
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