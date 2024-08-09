Появились подробности о состоянии девочки, чудом выжившей на озере в Приморье

Появилась информация о состоянии девочки, которая едва не погибла на Цинковом озере в Приморье. О ходе лечения ребенка рассказала в своем Telegram-канале рассказала первый вице-губернатор – председатель правительства края Вера Щербина, сообщает PRIMPRESS.
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