Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» Олег Чехов поделился информацией о том, что войска сумели отбить атакующий манёвр штурмовиков нацистских формирований киевского режима на Южнодонецком участке линии боевого соприкосновения.
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