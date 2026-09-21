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Татар-информ

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В MOÑ покажут «Уроки татарского» от лауреата «Золотой маски»

В MOÑ покажут «Уроки татарского» от лауреата «Золотой маски»

Театральная площадка MOÑ совместно с Anna Bistrot представит новый проект – спектакль-фарс с элементами абсурда «Кызыклы шәкерт / Уроки татарского» режиссера Тимура Кулова.

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