Ущерб Приморью от тайфунов предварительно составил десять миллиардов рублей

Ущерб Приморью от тайфунов, согласно предварительной оценке, составляет десять миллиардов рублей. Об этом, выступая на внеочередном заседании законодательного собрания региона, сообщила первый вице-губернатор и глава правительства края Вера Щербина.
Ущерб Приморью от тайфунов, согласно предварительной оценке, составляет десять миллиардов рублей. Об этом, выступая на внеочередном заседании законодательного собрания региона, сообщила первый вице-губернатор и глава правительства края Вера Щербина.
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