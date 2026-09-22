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Как выжить в офисе, где правит павиан: личный опыт борьбы со стрессом и токсичностью

Как выжить в офисе, где правит павиан: личный опыт борьбы со стрессом и токсичностью

Офисная жизнь редко напоминает картинку из глянцевого журнала о бизнесе. Чаще это территория, где под тонким слоем делового этикета бурлят инстинкты, достойные дикой саванны.

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