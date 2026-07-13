Trump Says US To Seize Control Of Hormuz, Get Paid For It - Iran Quickly Blasts Proposal Summary Trump proposes US control of Hormuz: Says the US will "run" the Strait of Hormuz and should be paid for securing it.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии