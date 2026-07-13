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Zero Hedge

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Trump Says US To Seize Control Of Hormuz, Get Paid For It - Iran Quickly Blasts Proposal

Trump Says US To Seize Control Of Hormuz, Get Paid For It - Iran Quickly Blasts Proposal

Trump Says US To Seize Control Of Hormuz, Get Paid For It - Iran Quickly Blasts Proposal Summary Trump proposes US control of Hormuz: Says the US will "run" the Strait of Hormuz and should be paid for securing it.

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