Юрист Комсолев: смягчение наказания за хранение наркотиков защитит права россиян

Верховный суд России предложил смягчить наказание за хранение наркотических веществ без цели сбыта. Эта инициатива необходима для гуманизации уголовного правосудия, считает правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев.
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