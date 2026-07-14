Нутрициолог Резенова назвала реальную опасность мармеладных червяков для детей

В министерстве просвещения РФ раскритиковали желание детей есть мармелад в виде червяков. Чем такой продукт может быть вреден для здоровья и способны ли гастрономические предпочтения свидетельствовать о проблемах с психикой, разбиралась Москва 24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии