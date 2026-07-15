Габриэль Агбонлахор: «Месси уже не тот игрок, каким был раньше. Он все еще топ, бог, лучший в истории, но больше не может обыгрывать троих или четверых»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор считает, что Лионель Месси уже не тот игрок, каким был раньше.
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