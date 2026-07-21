Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

В Перми правоохранителями задержан исполнитель громкого убийства по найму, совершенного в 2023 году

В Перми сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю, СУ СК России по Пермскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержан исполнитель громкого заказного убийства бизнесмена, совершенного 5 октября 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии