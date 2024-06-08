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Захарова: FIDE исключила себя из мировых шахмат, отстранив Россию

Захарова: FIDE исключила себя из мировых шахмат, отстранив Россию

Global Look Press/Ralf Ibing/firo Sportphoto Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала временное лишение Федерации шахмат России членства Международной шахматной организации (FIDE).

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