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Что случилось к этому часу: главные новости дня к 16:00 17 декабря

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 16:00 17 декабря

Процесс снятия пошлины с ввозимых из-за рубежа в Россию куриных яиц практически завершен. Поступление беспошлинных импортных яиц внесет вклад в насыщение рынка и позволит скорректировать цену продукта в магазинах, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

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