Великобритания повысит расходы на оборону ради Трампа

Политика как она есть

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается объявить об увеличении расходов на оборону до 2,5 процента ВВП через несколько недель после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2025 года, сообщает газета The Daily Telegraph.