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В Минстрое РФ обсудили строительство туристических объектов в Республике Адыгея

Под председательством заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Юрия Гордеева в Минстрое России прошло совещание, посвященное реализации комплексного туристического инвестиционного проекта "Лагонаки" в Республике Адыгея и строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры к ней.

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