В Минстрое РФ обсудили строительство туристических объектов в Республике Адыгея

Под председательством заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Юрия Гордеева в Минстрое России прошло совещание, посвященное реализации комплексного туристического инвестиционного проекта "Лагонаки" в Республике Адыгея и строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры к ней.