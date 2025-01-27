Враг оказывает организованное сопротивление: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Упорные бои продолжаются на всех направлениях.На территории Курской области за минувшие сутки ВСУ предприняли попытку перебросить десант в Тёткино Как сообщает Telegram-канал "Два майора", две группы на бронемашинах были уничтожены огнём артиллерии и беспилотниками.