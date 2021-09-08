Попасть в команду Марка Цукерберга: родители из Калуги смогут отдать своих детей в продвинутую кибершколу

KIBERone - это школа будущего и мечта любого ребёнка. Здесь обучают созданию крутых сайтов, мобильных приложений, чат-ботов, игр, web-дизайну, этичному блогингу и хакингу, SMM, кибербезопасности, интернет-продвижению, основам мультипликации.