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Попасть в команду Марка Цукерберга: родители из Калуги смогут отдать своих детей в продвинутую кибершколу

Попасть в команду Марка Цукерберга: родители из Калуги смогут отдать своих детей в продвинутую кибершколу

KIBERone - это школа будущего и мечта любого ребёнка. Здесь обучают созданию крутых сайтов, мобильных приложений, чат-ботов, игр, web-дизайну, этичному блогингу и хакингу, SMM, кибербезопасности, интернет-продвижению, основам мультипликации.

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