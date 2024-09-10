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Первая женщина вьетнамского происхождения полетит в космос

Первая женщина вьетнамского происхождения полетит в космос

Постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций посол Джонг Хоанг Джанг встретился с первой женщиной вьетнамского происхождения, которой предстоит совершить полет в космос, Амандой Нгуен, пишет 9 сентября Vietnam News.

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