Первая женщина вьетнамского происхождения полетит в космос

Постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций посол Джонг Хоанг Джанг встретился с первой женщиной вьетнамского происхождения, которой предстоит совершить полет в космос, Амандой Нгуен, пишет 9 сентября Vietnam News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии