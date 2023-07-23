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Сенатор Пушков: Вашингтон и Киев несут равную ответственность за гибель военкора Журавлева, журналиста убила военная машина США

Сенатор Пушков: Вашингтон и Киев несут равную ответственность за гибель военкора Журавлева, журналиста убила военная машина США

Вашингтон и киевская сторона несут равную ответственность за гибель российского военкора Ростислава Журавлева, журналиста убила военная машина Соединенных Штатов.

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Александр
Говорящий попугай. Устроился на Сеновале и поет разудалые песни.
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