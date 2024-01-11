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Царьград

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Практически каждый десятый подросток употреблял потенциально вредные препараты для похудения

Практически каждый десятый подросток употреблял потенциально вредные препараты для похудения

Особенно часто безрецептурные средства употребляют девочки.Практически каждый десятый подросток в мире, в особенности – девочки, употреблял потенциально вредные безрецептурные препараты для похудения, сообщает CNN.

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