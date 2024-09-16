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Солнечная активность достигла максимума с начала XXI века

Солнечная активность достигла максимума с начала XXI века

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Вопреки прогнозам ученых, индекс солнечной активности практически достиг максимума с начала XXI века, сообщил РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

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