В Самарской области госавтоинспекторы помогли мужчине, оказавшемуся в трудной ситуации на дороге

Находясь на маршруте патрулирования возле села Кануевка в вечернее время, инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по Безенчукскому району Игорь Борзенков и Алексей Ершов заметили на неосвещенном участке дороги хромающего пожилого мужчину, который двигался в направлении села Владимировка.
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