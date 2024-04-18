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ФСБ: бандеровцы пытались устроить мятеж в Красной армии в годы ВОВ

ФСБ: бандеровцы пытались устроить мятеж в Красной армии в годы ВОВ

Советская военная контрразведка «Смерш» летом 1944 года сорвала вооруженный мятеж, который замышляли украинские националисты, специально проникшие в Красную армию, следует из рассекреченного архивного документа ФСБ России, опубликованного спецслужбой в канун 81-й годовщины со дня создания «Смерша».

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