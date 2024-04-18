ФСБ: бандеровцы пытались устроить мятеж в Красной армии в годы ВОВ

Советская военная контрразведка «Смерш» летом 1944 года сорвала вооруженный мятеж, который замышляли украинские националисты, специально проникшие в Красную армию, следует из рассекреченного архивного документа ФСБ России, опубликованного спецслужбой в канун 81-й годовщины со дня создания «Смерша».