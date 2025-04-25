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«Хотите войны? Начинайте!» На границе Индии и Пакистана произошли столкновения. Чем грозит миру конфликт двух ядерных держав?

«Хотите войны? Начинайте!» На границе Индии и Пакистана произошли столкновения. Чем грозит миру конфликт двух ядерных держав?

Индия и Пакистан пригрозили друг другу войной и закрыли общую границу. Это произошло после того, как 22 апреля исламисты расстреляли в Кашмире десятки туристов и паломников, из-за чего Нью-Дели открыто обвинил Исламабад в поддержке «приграничного терроризма».

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