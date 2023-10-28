Вагонная тема и ее воплощение в живописи

Подборка картин разных художников. Сходятся - расходятся, тут же снова женятся,Новыми афишами хвалится заборЧто-то позабудется, что-то - перемелется,Ночь, купе, вино да чай - душевный разговорСергей Чиграков (Чиж и Со) - Дорожная (проводница Оленька) Интересного вам просмотра! .