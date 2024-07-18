СК возбудил уголовное дело об обмане робота-маркетмейкера на 150 млн рублей

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело против российских инвесторов за манипулирование ценами на иностранные акции, пишет РБК со ссылкой на копию обвинительного заключения и осведомленные источники.
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