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Visa и Mastercard запустили международные карточные платежи в Сирии

В среду, 26 августа, Visa и Mastercard впервые провели международные карточные транзакции в Сирии, что стало одним из наиболее заметных признаков возвращения страны в глобальную финансовую систему после десятилетий санкций и изоляции, сообщает Reuters.

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