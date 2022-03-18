Владелица пекарни и строитель из Бибирева заняли 2-е место на чемпионате Москвы

На ежегодном открытом чемпионате Москвы по спортивным бальным танцам в старшей возрастной категории, латиноамериканская программа, пара Андрей Милосердов и Виктория Фоминых из центра детского и юношеского творчества «Бибирево» заняла 2-е место.