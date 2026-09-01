Минобороны РФ наращивает удары по Украине

Министерство обороны России продолжает усиливать атаки на военную и энергетическую инфраструктуру Украины, нанося массированные удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками большой дальности.
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