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Аргументы недели

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Минобороны РФ наращивает удары по Украине

Минобороны РФ наращивает удары по Украине

Министерство обороны России продолжает усиливать атаки на военную и энергетическую инфраструктуру Украины, нанося массированные удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками большой дальности.

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