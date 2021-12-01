Вызываю я как-то маму Павлика Медведева: «Домашку не делает, на уроке отвлекается, ест, мешает детям..."

#хакнем_воспитание ( экспертный контент в тематике воспитания) Изображение из открытых источников информации Павлик Медведев в школе и дома, или Почему я не жалуюсь родителям на детейДа, я практически никогда не жалуюсь родителям на их детей.
#хакнем_воспитание ( экспертный контент в тематике воспитания) Изображение из открытых источников информации Павлик Медведев в школе и дома, или Почему я не жалуюсь родителям на детейДа, я практически никогда не жалуюсь родителям на их детей.
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