Хакнем

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Вызываю я как-то маму Павлика Медведева: «Домашку не делает, на уроке отвлекается, ест, мешает детям..."

Вызываю я как-то маму Павлика Медведева: «Домашку не делает, на уроке отвлекается, ест, мешает детям..."

#хакнем_воспитание ( экспертный контент в тематике воспитания) Изображение из открытых источников информации Павлик Медведев в школе и дома, или Почему я не жалуюсь родителям на детейДа, я практически никогда не жалуюсь родителям на их детей.

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