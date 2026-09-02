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Какие продукты нельзя хранить вместе с холодильнике

Какие продукты нельзя хранить вместе с холодильнике

Как хранить продукты в холодильнике, чтобы они быстро не портились, рассказал кандидат химических наук, доцент Андрей Дорохов.

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