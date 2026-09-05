Дети запустили дрон в Мирном: аппарат врезался в жилой дом

В поселке Мирный группа детей запустила небольшой дрон, однако полет завершился потерей управления. Беспилотник столкнулся со стеной многоэтажного жилого дома.
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