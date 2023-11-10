Мособлдума сформировала новый состав молодежного парламента

Мособлдума сформировала новый состав Московского областного молодежного парламента. На заседании комиссии присутствовали депутаты, представители Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, а также члены экспертного совета при Мособлдуме.
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