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Диетолог Соломатина: кусок пиццы можно вписать в свой повседневный рацион, главное – следить за количеством калорий

Диетолог Соломатина: кусок пиццы можно вписать в свой повседневный рацион, главное – следить за количеством калорий

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с радио Sputnik о том, как сохранить фигуру, при этом съедая пиццу каждый день.

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