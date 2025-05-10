Ford и General Motors возмущены торговой сделкой Трампа с Англией

Президент США и премьер-министр Великобритании объявили о новом соглашении между странами. Пошлина на импортируемые британские автомобили снизится с 27,5% до 10%, потому Land Rover, MINI, Bentley, Lotus, Rolls-Royce и McLaren есть что праздновать.
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