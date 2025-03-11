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BI: прекращение военной помощи США ударило по бронетехнике ВСУ

BI: прекращение военной помощи США ударило по бронетехнике ВСУ

РИА Новости/Станислав Красильников Приостановка Вашингтоном военной помощи Киеву ударила по возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать на поле боя переданную американскую бронетехнику, в том числе танки Abrams, сообщили в издании Business Insider.

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