BI: прекращение военной помощи США ударило по бронетехнике ВСУ

РИА Новости/Станислав Красильников Приостановка Вашингтоном военной помощи Киеву ударила по возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать на поле боя переданную американскую бронетехнику, в том числе танки Abrams, сообщили в издании Business Insider.
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