Грузинский облом. На Западе решили, что все грузины подобны Саакашвили и серьёзно ошиблись

Запад предлагал Грузии спровоцировать трехдневную войну с Россией, рассказал основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили в интервью телеканалу "Имеди".
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