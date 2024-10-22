Страна и люди
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Страна и люди

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Грузинский облом. На Западе решили, что все грузины подобны Саакашвили и серьёзно ошиблись

Грузинский облом. На Западе решили, что все грузины подобны Саакашвили и серьёзно ошиблись

Запад предлагал Грузии спровоцировать трехдневную войну с Россией, рассказал основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили в интервью телеканалу "Имеди".

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