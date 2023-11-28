Сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области провели акцию «Бумажный журавлик»

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Саракташскому району вместе с четвероклассниками Черкасской СОШ в честь Всемирного дня памяти жертв ДТП приняли участие в областной акции «Бумажный журавлик», проводимой региональным центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
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