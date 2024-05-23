Hellblade II снята с продажи, детали новой игры Valve, тизер COD: Black Ops 6…

Прекращение продаж Senua’s Saga: Hellblade II в России, начало рекламной кампании Call of Duty: Black Ops 6, XDefiant от Ubisoft всё-таки добралась до релиза, Deadlock продолжает сливаться в интернет, в Overwatch 2 снова режут контент, Arrowhead Game Studios «страдают от успеха», геймплейный ролик The Precinct.