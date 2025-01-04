Премьер-министр проверил, как развиваются цифровые технологии в Казахстане

Руководитель Правительства посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО и проверил ход исполнения поручений Главы государства по развитию цифровых технологий, внедрение которых является новым источником роста экономики, передает inAktau.
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