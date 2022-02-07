Эксперт Петроневич: рубль вернется к 71 за доллар к лету при ослаблении рисков геополитики

В случае ослабления геополитических рисков к лету 2022 года рубль может вернуться к 71-72 за доллар. Об этом заявил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич в интервью агентству "Прайм".
В случае ослабления геополитических рисков к лету 2022 года рубль может вернуться к 71-72 за доллар. Об этом заявил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич в интервью агентству "Прайм".
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