Музыкант Дмитрий Илларионов: "Это соединение не соединяемого"

Уникальный дуэт гитаристов мирового уровня, Дмитрия Илларионова и Александра Самодума стал соединением не соединяемого, и создавая микс классической гитары и арфа-гитары, виртуозы хотели показать абсолютно разную гитару и музыку разного времени.