Музыкант Дмитрий Илларионов: "Это соединение не соединяемого"

Уникальный дуэт гитаристов мирового уровня, Дмитрия Илларионова и Александра Самодума стал соединением не соединяемого, и создавая микс классической гитары и арфа-гитары, виртуозы хотели показать абсолютно разную гитару и музыку разного времени.
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