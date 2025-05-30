Китай будет пускать российских туристов без визы

Россия и Китай согласовывают упрощение въезда для туристов. Финальную редакцию документа о новых правилах планируется утвердить уже в июне 2025 года на заседании двусторонней комиссии по туризму в Циндао.
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