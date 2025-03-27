40% российских компаний поддерживают меры господдёржки технологического суверенитета

Примерно 40,5% предприятий, представляющих общественные бизнес-структуры Российской Федерации, считают, что наиболее востребованными для поддержки проектов технологического суверенитета стали программа "Проекты развития", займы институтов и другие льготные кредиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии