Самойлова предсказала умеренную зиму без резких перепадов

Специалист Самойлова считает, что предстоящая зима будет умеренной. Гидрометцентр России также отмечает, что с октября по март температурный режим будет выше средних значений, но на Дальнем Востоке возможны суровые условия.
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