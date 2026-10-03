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Царьград

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Самойлова предсказала умеренную зиму без резких перепадов

Самойлова предсказала умеренную зиму без резких перепадов

Специалист Самойлова считает, что предстоящая зима будет умеренной. Гидрометцентр России также отмечает, что с октября по март температурный режим будет выше средних значений, но на Дальнем Востоке возможны суровые условия.

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