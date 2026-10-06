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Анна Дрызгало ночевала в кафе и осталась без паспорта: что говорят она и её отец

Анна Дрызгало ночевала в кафе и осталась без паспорта: что говорят она и её отец

В середине сентября 2026 года актрису Анну Дрызгало нашли спящей на скамейке в Санкт-Петербурге. Она играла в Большом драматическом театре и снималась в «Улицах разбитых фонарей».

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